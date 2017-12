Custo de Vida em SP sobe 0,53% em setembro O custo de vida na cidade de São Paulo apresentou alta de 0,53% em outubro, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). Em relação a setembro, houve um aumento de 0,24 ponto porcentual, já que o ICV havia subido 0,29% naquele mês. O índice de inflação surpreendeu a coordenadora do ICV-Dieese, Cornélia Nogueira Porto. De acordo com ela, nenhum item pode ser considerado o vilão da alta dos preços no período, já que houve um aumento generalizado. Os grupos que exerceram maior pressão foram Transportes (0,21 ponto porcentual), Saúde (0,16 ponto porcentual) e Alimentação (0,07 ponto porcentual). Juntos, estes três grupos contribuíram com 0,44 pp no resultado da taxa do mês passado, com variações de 1,38%, 1,15% e 0,25%, respectivamente. O grupo Despesas Diversas apresentou deflação de 0,88%, Vestuário teve alta de 0,42% e o grupo Equipamentos Domésticos subiu 0,55%. Apesar destes dois últimos segmentos terem registrado taxas maiores que Alimentação, este grupo têm o maior peso no ICV. Perspectivas De acordo com o Dieese, o custo de vida da cidade de São Paulo deverá encerrar 2004 com alta de 7% a 7,5%.