Custo de vida em SP sobe 0,84% em outubro A inflação para as famílias paulistanas com renda mensal entre 10 e 40 salários mínimos em outubro subiu 0,84%, segundo o Índice do Custo de Vida da Classe Média (ICVM), calculado pela Ordem dos Economistas do Brasil. No confronto com setembro, quando as despesas por este indicador tiveram uma elevação de 0,55%, o ritmo de reajustes dos preços se acelerou, em média, 0,29 ponto porcentual. Com isso, o ICVM passou a acumular no ano uma alta de 2,97% e uma elevação de 4,46% no acumulado de 12 meses até outubro.