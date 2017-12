Custo de Vida em SP sobe 0,91% em janeiro, aponta Dieese O Índice do Custo de Vida (ICV) no município de São Paulo registrou alta de 0,91% em janeiro, segundo divulgou hoje o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). A taxa do mês passado é 0,37 ponto porcentual superior a de dezembro de 2004, quando apresentou elevação de 0,54%. De acordo com o Dieese, a maior pressão da inflação de janeiro foi causada pelo reajuste de mensalidades escolares, assistência médica e transporte coletivo. Apesar de mostrar uma elevação em relação a dezembro, o ICV de janeiro deste ano é o menor para o mês desde 2001, quando ficou em 0,83%. Em janeiro de 2002, o índice havia subido 1,06%; no ano seguinte, 2,92%; e, em 2004, 1,46%. Os grupos com maiores contribuições no resultado do ICV foram Educação e Leitura (0,47 ponto porcentual), Saúde (0,19 pp) e Transportes (0,13 pp), que juntos contribuíram com 0,79 pp para o resultado do primeiro mês deste ano.