Custo de vida fica 0,78% maior para o paulistano em outubro As despesas da classe média paulistana subiram 0,78% em outubro, segundo o Índice do Custo de Vida da Classe Média (ICVM), calculado pela Ordem dos Economistas de São Paulo. Em setembro, este indicador, que mede a inflação para as famílias com renda mensal entre 10 e 40 salários mínimos, havia mostrado uma variação de 0,25%. Com a variação de outubro, o ICVM passou a acumular no ano uma inflação de 4,79% e no período de 12 meses encerrado em outubro, elevação de 5,36%. A variação mensal contou com uma alta de 2,22% do grupo Transportes, que foi inflado pelo reajuste de 10,04% do preço do álcool combustível, do seguro automotivo (3,04%) e gasolina (1,75%). O preço dos transportes urbanos sofreu ligeira alta (0,04%). Também o grupo Vestuário pressionou a inflação da classe média com uma alta de 1,09%. Neste segmento, os maiores aumentos foram anotados nos preços das calças (2,51%), camisas masculinas (2,45%) e calçados (2,50%). As despesas com Habitação apresentaram alta média de 0,72%. Os maiores reajustes dentro do grupo ficaram por conta das tarifas de água e esgoto (4,73%), dos serviços de telefonia (2,88%) e dos artigos de limpeza (1,78%, em média). O grupo Despesas Pessoais registrou um variação média 0,47%. Dentre os preços das tarifas postais (7,85%) e água mineral (2,93%). As despesas com Saúde apresentaram alta de 0,44%. Os preços dos serviços médicos aumentaram 0,64% enquanto os dos remédios e produtos farmacêuticos diminuíram 0,11%. Os preços do grupo Alimentação apresentaram alta de 0,37%, em média. Entre os itens que aumentaram de preço destacam-se o feijão (14,11%), o frango (3,93%) e as frutas (3,18%). As maiores baixas ficaram por conta da cebola, (-20,92%), dos legumes (- 7,76%) e dos ovos (-7,46%). O grupo Educação apresentou aumentos de 0,09%. O resultado é conseqüência das altas de 0,72% no preço do material escolar e de 0,62% no preço dos livros didáticos. As mensalidades escolares não apresentaram variação.