Custo de vida sobe 0,15% em junho O Índice do Custo de Vida (ICV) calculado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio Econômicos (Dieese) registrou uma elevação de 0,15% em junho no município de São Paulo, revertendo a tendência de baixa observada em maio, quando o Índice foi de - 0,20%. No primeiro semestre deste ano o ICV acumulado é de 2,01%. No mês passado, o item que registrou a maior alta foi o de equipamentos domésticos, 0,71%. Em seguida, veio a saúde, com alta de 0,57%. O único item que apontou recuo foi o de alimentação, caindo 0,14%.