Custo do metro quadrado na construção volta a subir no País Pesquisa realizada pela Comissão de Economia e Estatística da Câmara Brasileira de Indústria da Construção (CEE/Cbic) indica que o custo médio do metro quadrado na construção civil voltou a subir no mês de maio, uma alta de 2,8%. Desde janeiro, a elevação no preço médio chega a 8,14%, o que coloca o preço médio atual em R$ 684,47 por metro quadrado. Nos últimos doze meses, a variação chega a 18,03%. Já o Índice Nacional de Construção Civil (INCC), medido pela FGV, registrou alta de 2,84% em maio, frente aos valores de abril, sendo que a mão-de-obra foi a grande responsável pela elevação, já que, em média, os salários pagos subiram 5,14%. No mesmo período, os custos com materiais de construção subiram 0,91%. As regiões Centro-Oeste e Sudeste foram as que tiveram mais aumentos, com alta de 9,05% e 5,4% em seus índices, respectivamente. Na região Norte, o CUB subiu, em média, 0,39% por causa, principalmente dos materiais necessários às obras. No Sul, o custo subiu 0,82% em função de uma alta de 1,06% no custo da mão-de-obra. No Nordeste, o CUB subiu 2,37% por conta da elevação de 2,71% nos custos dos materiais e de 1,94% na mão-de-obra.