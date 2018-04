Custo do trabalho faz cair produtividade, diz CNI O custo unitário da mão-de-obra na indústria, que vinha apresentando tendência de queda entre 1996 e 2000, ficou mais estável nos últimos 20 meses e afetou a produtividade do setor, informa hoje a Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com a CNI, no primeiro bimestre de 2002 houve um ligeiro aumento do custo do trabalho, refletindo a estagnação da produtividade, que deixou de crescer no período. Em janeiro e fevereiro, o custo do trabalho unitário aumentou 11% em relação ao mesmo período de 2001, que, descontada a inflação, significou um aumento de 1,7%. O custo unitário da mão-de-obra é a razão entre o salário médio e a produtividade. Segundo a CNI, o aumento dos salários médios reais foi reduzido (0,5%), mas a produtividade recuou 1,2%, o que explica a elevação do custo do trabalho. Ainda de acordo com a CNI, entre 1995 e 2001 o custo unitário do trabalho havia crescido 126% em termos nominais. Descontada a inflação dos preços industriais, esse crescimento reverte-se em queda de 13,8%, resultado do maior aumento da produtividade em relação ao dos salários médios reais. O informe da CNI coincide com o anúncio do Relatório Anual da Competitividade Mundial, do International Institute for Management Development (IMD), que afirma que, este ano, o Brasil caiu para o 35º lugar no ranking de competitividade. Nos dois anos anteriores, o País ocupava a 31ª posição.