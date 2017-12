Custo nacional da Construção Civil sobe 7,07% no ano O custo nacional da Construção Civil teve alta de 1,07% em agosto, segundo informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em comunicado, o Instituto informou que, em julho, o custo do setor, medido pelo Índice Nacional da Construção Civil, teve variação de 0,94%. Na avaliação do Instituto, o resultado de agosto deste ano ficou próximo do registrado em agosto de 2003 (1,02%). O índice acumula no ano variação de 7,07% e, nos últimos doze meses, o indicador tem elevação de 9,76%. De acordo com o IBGE, os acumulados do indicador foram inferiores àqueles registrados em iguais períodos de 2003. No ano, a alta era de 11,51% e, em doze meses, 19,37%. Com o resultado, o custo nacional por metro quadrado ficou em R$ 489,92 em agosto. Destes, R$ 283,90 foram relativos aos custos com materiais e R$ 206,02 aos custos com mão-de-obra. A parcela dos materiais variou 1,83%, ou seja, 0,82 ponto percentual acima da taxa de julho (1,01%). Por outro lado, o custo de mão-de-obra "ficou praticamente estável", na avaliação do IBGE, com taxa de 0,03%, o que significou um recuo de 0,82 ponto percentual em relação a julho (0,85%). No ano, os custos dos materiais acumulam alta de 8,45%; e os de mão-de-obra, 5,21%. Em doze meses, os custos de materiais têm elevação de 10,58% e os de mão-de-obra acumulam alta de 8,65%. Por regiões, o custo da construção em agosto subiu mais nas regiões Sudeste (1,19%) e Nordeste (1,17%). Estas duas regiões, juntamente com a do Sul (1,09%), ficaram acima da média nacional do mês, em seu custo da construção civil. No ano, a região Centro-Oeste registrou o maior índice nacional da construção civil acumulado em 2004 entre as regiões (7,70%). Apuração dos dados O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil efetua a produção de custos e índices da construção civil, a partir do levantamento de preços de materiais e salários pagos na construção civil, para o setor habitação. A partir de 1997 ocorreu a ampliação do Sistema, que passou a abranger o setor de saneamento e infra-estrutura. Tem como unidade de coleta os fornecedores de materiais de construção e empresas construtoras do setor. O Sistema é produzido em convênio com a Caixa Econômica Federal - CAIXA. Para os dados sobre saneamento e infra-estrutura estão disponíveis somente os relativos a preços. A pesquisa foi iniciada em 1969 para o setor de habitação e em 1997, para o de saneamento e infra-estrutura. A periodicidade é mensal e a abrangência geográfica inclui: Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação. Veja na tabela abaixo as variações porcentuais do Índice, de acordo com as áreas geográficas.