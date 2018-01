Custo nacional da construção sobe em maio Ficou mais caro construir em maio, na comparação com abril. A afirmação é feita com base no Índice Nacional da Construção Civil (INCC), divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na passagem entre os meses, a alta foi de 1,2%, contra inflação de 0,42% entre março e abril. Tomando como base o mesmo período do ano passado, porém, quando a taxa foi de 1,47%, houve desaceleração. Em reais, o custo nacional por metro quadrado da construção ficou em R$ 557,13; sendo R$ 321,79 referentes aos materiais e R$ 235,34 relativos à mão-de-obra. O indicador acumula no ano alta de 2,58% e em 12 meses, de 5,36%.