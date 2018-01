Custo operacional agrava prejuízo das companhias aéreas As empresas aéreas perderam R$ 334 milhões no segundo trimestre do ano, somente na operação dos vôos. Este é o chamado resultado de vôo, diferença entre as receitas e os custos ligados à operação. No período, a aviação nacional registrou também a pior equação entre custo e receita da história recente: para proporcionar lucro, seria necessário ocupar mais do que 69% dos assentos de cada vôo. Na prática, a taxa ficou em 61%, considerando a média para os vôos nacionais e internacionais. Os dados constam do levantamento estatístico-econômico mais atualizado do Departamento de Aviação Civil (DAC). Segundo uma fonte ligada ao governo, historicamente o ponto de equilíbrio entre receitas e despesas das empresas aéreas no País ficava entre 54% e 58% da ocupação nos vôos domésticos e 62% nos internacionais. No segundo trimestre do ano, as taxas foram, respectivamente, de 65% nos vôos internos e de 74% nas linhas para o exterior. Este aumento reflete principalmente um forte aumento de custos e o cenário para o terceiro trimestre não será muito melhor, segundo a fonte. Isso porque os custos continuam elevados, principalmente por causa da desvalorização do real. O tráfego também não reagiu como o esperado e, apesar de algum repasse de custos, as tarifas não foram integralmente recompostas. Para o economista e consultor Paulo Roberto Bittencourt Sampaio, que participou da formulação do sistema regional de aviação do País, o avanço dos custos não foi o único problema. "O ponto de equilíbrio está muito acima da média histórica. Mas o único motivo não é o custo. São as tarifas também, que estão muito baixas, pelo excesso de competição e empresas quebradas que estão vendendo a qualquer preço", disse. O prejuízo de vôo no segundo trimestre do ano ocorreu apesar do aumento de 8% na quantidade de passageiros embarcados, que atingiu 8,3 milhões de pessoas. "É uma proporção entre o custo unitário e a receita unitária", afirmou Bittencourt Sampaio. Das 16 empresas aéreas com dados no levantamento, apenas duas de pequeno porte, que não chegam a 1% do mercado total, não tiveram resultados negativos de vôos. Com base nos resultados dos últimos quatro anos, os prejuízos de vôos este ano estão acima dos registrados mesmo em 1999, ano da mudança do regime cambial, quando ficaram em R$ 214,5 milhões. No ano seguinte, este prejuízo caiu para R$ 76,3 milhões e, em 2001, para R$ 311.8 milhões. Levando em conta o primeiro semestre, as receitas de vôo somaram R$ 5,433 bilhões e as despesas, R$ 5,781 bilhões, com prejuízo de R$ 348 milhões. O DAC considera como receitas de vôo venda de passagens, carga, fretamentos, excesso de bagagens. O aluguel isolado de um avião para operação de outra empresa não é considerado receita de vôo própria. Nas despesas, entram gastos com manutenção, combustível, tripulantes, tarifas de aeroportos, comerciais e aluguel de avião. Despesas financeiras de capital de giro não contam.