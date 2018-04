Custos com condomínio têm queda de 0,37% Os custos condominiais em fevereiro registraram queda de 0,37%, segundo o Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais, da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (Ipevecon). A variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) do mesmo período foi de 0,06%. O cálculo acumulado dos últimos doze meses, resultou na elevação de 9,92% do índice de preços contra 2,66% dos custos condominiais. Os custos condominiais estão assim decompostos: 36,60% com Pessoal, 17,28% Encargos, 2,11% Benefícios, 11,06% Água, 5,25% Luz, 9,36% Manutenção, 1,11% Material de Construção, 8,79% Administrativo, 2,36% Gerais e 6,09% Eventuais.