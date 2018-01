Custos da desorganização do sistema elétrico Com a diminuição do consumo e o afastamento do risco de colapso no curto prazo, a desorganização do mercado de eletricidade só é percebida pelos consumidores na alta das tarifas e na certeza de que novos reajustes ocorrerão em 2016. Mas, para os agentes da geração, transmissão e distribuição, há problemas como a paralisia do mercado livre e os prejuízos crescentes dos transmissores.