Custos do transporte rodoviário sobem 15% em 12 meses Os custos do transporte rodoviário de cargas nas distâncias médias (800 quilômetros) aumentaram 15,22% no acumulado dos últimos 12 meses. É o que aponta o Índice Nacional dos Custos do Transporte de Cargas Ampliado (INCTA), segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas (NTC). O levantamento foi feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (Fipe-USP) no período de 21 de dezembro a 20 de janeiro. De acordo com a Fipe, o insumo que teve maior alta no acumulado dos últimos 12 meses foi o óleo diesel, que aumentou 73,23% de janeiro de 2002 a janeiro de 2003, sendo 10,37% somente nos primeiros 20 dias deste ano. As variações do custo do transporte rodoviário em 12 meses conforme a distância foram as seguintes: 9,5% para distância muito curtas (50 quilômetros); 12,63% para distâncias curtas (400 quilômetros); 20,83% para distâncias longas (2.400 quilômetros) e 25,18% para distâncias muito longas (6 mil quilômetros).