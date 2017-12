CUT apóia medida do governo de derrubar tarifa do aço O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Luiz Marinho, disse que a decisão do governo federal de zerar as tarifas de importação do aço "parece ser interessante". "A princípio a medida é boa. Mas acredito que ela poderia ser tomada mais tarde, quando realmente ficasse claro que há um conflito entre as indústrias siderúrgicas e empresas fabricantes de automóveis, bens de capital e eletroeletrônicos", afirmou. ?Talvez o governo tenha mais informações e, por isso, tenha tomado essa medida preventivamente".