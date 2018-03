CUT cobra do BC queda dos juros O presidente da CUT, João Felício, cobrou hoje do Banco Central uma redução imediata dos juros para permitir a retoma da do crescimento econômico e a queda do desemprego. De acordo com ele, os índices de desemprego divulgados hoje pelo Dieese são preocupantes e "sem desenvolvimento econômico não há como conseguir dinheiro" para reduzir o desemprego. "É desejo da nossa central sindical que tenhamos uma queda rápida da taxa de juros e esperamos que na próxima reunião do Copom essa queda comece", defendeu.