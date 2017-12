CUT destaca que aumento dos juros é injustificável O aumento da taxa básica de juros em 0,5 ponto porcentual, decidida hoje pelo Comitê de Política Monetária (Copom), é injustificável, destaca nota divulgada pela Central Única dos Trabalhadores. O texto destaca que o Comitê poderia ter sinalizado à sociedade uma mudança de postura em relação à política que vem adotando, permitindo que a economia iniciasse o ano com perspectiva concreta de deslanchar. "Por isso, a Central Única dos Trabalhadores considera incabível o Copom repetir o que fez ao longo dos últimos meses, encerrando o ano apenas agindo em sintonia com a especulação financeira e à revelia das expectativas de todos os demais segmentos da sociedade brasileira", diz a nota. A CUT espera que os membros do Copom e as autoridades econômicas passem a adotar outra lógica em 2005, percebendo que há mecanismos diferentes para controlar a inflação que não somente a manutenção de juros altos. Durante todo o ano de 2004, a central sindical insistiu que a inflação pode e deve ser controlada com o choque de produção, através da elevação dos investimentos nos setores produtivos e da recuperação do nível de emprego e da massa salarial. A nota, assinada pelo presidente nacional da CUT, Luiz Marinho, informa que a Central considera indispensável a redução não somente na taxa Selic, mas também nos juros cobrados na ponta do processo e no crédito.