CUT diz que "arranca" amanhã de Palocci a correção do IR O presidente da CUT, Luiz Marinho, conta com a promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conseguir "arrancar" nesta terça-feira do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, a aprovação para a correção da tabela do Imposto do Renda da Pessoa Física (IRPF). ?Não tem a discussão de fazer ou não fazer a correção. O compromisso de fazer já foi dado pelo presidente Lula?, disse. ?Eu entendo que a palavra do presidente sempre prevalece?. O dirigente da CUT confirmou para amanhã à tarde uma reunião com Palocci e o presidente da Câmara, João Paulo Cunha (PT-SP), para discutir o assunto. Segundo ele, a correção tem que valer logo depois de aprovada a medida e não a partir de 2005, como defende Palocci. ?Queremos a correção pura e simples agora. É um problema do ministro resolver a questão?, afirmou. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, José Lopez Feijóo, está confiante. ?É evidente que eu tenho esperança. Afinal de contas é uma promessa do presidente?, disse. Segundo ele, o governo federal tem recursos para garantir a correção. ?É só ver o excesso de arrecadação que o governo está tendo?, disse.