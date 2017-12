CUT e bancos assinam acordo para empréstimos ao trabalhador O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, participará às 15 horas, no ministério, da solenidade de assinatura de convênio entre a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e sete bancos, para viabilizar empréstimos ao trabalhador com desconto em folha de pagamento. Segundo informações do ministério, participarão desse convênio os bancos Bradesco, Real, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, HSBC, BMG e Alfa. No início da tarde, o ministro participa de reuniões internas no Ministério e às 13 horas almoçará com sua equipe.