CUT e CGT apóiam Força em campanha salarial de emergência Os presidentes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), João Felício, e da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), Antonio Carlos dos Reis, o Salim, admitiram hoje a possibilidade de uma campanha salarial de emergência, proposta pelo presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, para as categorias que tiveram reajuste nos últimos meses do ano passado. "Nos três últimos meses tivemos uma bolha inflacionária e esperamos que ela não se expanda. Por isso é justo que as categorias prejudicadas renegociem aumentos antes de esperar a nova data-base que só virá no final do ano, para repor essas perdas", argumentou Felício. Mas para os dois dirigentes sindicais, esta campanha de emergência não pode pressupor a volta do gatilho salarial ou propostas de reajustes semestrais ou bimensais. "Qualquer situação dessas seria admitir a volta da inflação, o que seria desastroso para os trabalhadores", afirmou Salim.