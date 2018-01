CUT e Força fazem Campanha Salarial Unificada Sindicalistas ligados à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e à Força Sindical realizam, na região Central de São Paulo, uma planfetagem para divulgar a Campanha Salarial Unificada das categorias com data-base no segundo semestre. Com um carro de som, os sindicalistas informam querer reajuste salarial de 20%, maior participação nos lucros e resultados e redução da jornada de trabalho em 10%. No próximo dia 27, os membros da CUT e da Força vão realizar uma assembléia para definir a pauta de reivindicação a ser encaminhada à Federação de Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e outras entidades representativas do setor patronal, no dia 29 de setembro. As categorias com data-base no segundo semestre são aeroviários, bancários, petroleiros, comerciários, desenhistas, gráficos, joalheiros, jornalistas, metalúrgicos, químicos, padeiros, telefônicos, trabalhadores do setor de alimentação, de brinquedos, de cargas próprias, de papel e papelão, e de têxtil e vestuário.