CUT e Força vão propor pacote emergencial para crescimento Os presidentes das duas maiores centrais sindicais do País, a CUT e a Força Sindical, Luiz Marinho e Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, estão reunidos na sede da CUT, em São Paulo, para discutir um pacote de medidas emergenciais para retomada do crescimento econômico. A proposta conjunta deverá ser apresentada ao governo federal amanhã, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), do qual as duas entidades fazem parte. Entre os itens que devem estar presentes no documento estão o pedido de redução drástica da taxa básica de juros e a solicitação de maior flexibilidade para que os Estados e municípios aumentem seus investimentos.