CUT fará ato pelo correção da tabela do imposto de renda Trabalhadores de quatro sindicatos (metalúrgicos, bancários, químicos e professores), todos ligados à CUT, preparam para esta terça-feira de manhã uma manifestação em favor da correção da tabela do imposto de renda no ínicio da rodovia Anchieta, que liga São Paulo ao litoral. Segundo informações dos sindicatos, de 1996 até março deste ano, a tabela está defasada em 55,3% ? 39,5% herdado do governo Fernando Henrique Cardoso e 11,32% na administração de Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com sindicatos, os trabalhadores da Volks, Scania e os bancários de São Paulo ficarão juntos em um ponto da via Anchieta e os trabalhadores da Mercedes-Benz, Ford Químicos, bancários do ABC e professores em outro ponto da rodovia.