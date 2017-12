CUT fará protesto contra não correção da tabela do IR Os metalúrgicos do ABC prometem realizar nesta terça-feira um protesto contra a não correção da tabela do Imposto de Renda. A manifestação está prevista para ocorrer em vários pontos da rodovia Anchieta, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Na última sexta-feira, a Força Sindical entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para exigir a correção 17% na tabela. Os presidentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, José Lopez Feijóo; da CUT, Luiz Marinho; e da CUT de São Paulo, Edílson de Paula, vão se reunir às 6h30 na fábrica da Ford. Depois, vão para Volkswagen, Mercedez-Benz e Scania convocar os trabalhadores a participarem do protesto.