CUT lança campanha salarial unificada em SP e ameaça greve A Central Única dos Trabalhadores de São Paulo (CUT-SP) lançou hoje, com manifestação no centro de São Paulo, campanha salarial unificada de 30 categorias, das quais 14 de servidores municipais e estaduais, e promete uma série de greves caso as propostas não sejam atendidas. "Se o Estado não demonstrar boa vontade nas negociações as greves começarão a pipocar", ameaçou Antonio Carlos Spis, presidente da CUT estadual. De acordo com Spis, as 14 categorias de servidores têm aproximadamente 700 mil trabalhadores e as outras 16 categorias, de trabalhadores do setor privado, reúnem aproximadamente 300 mil. "Achamos que o Estado está saneado financeiramente, até porque no ano passado economizou dinheiro com a Lei de Responsabilidade Fiscal , gastando menos do que os 60% permitidos, com salários", avaliou Spis. Poder de pressão As estratégias das eventuais greves ainda não estão definidas, mas a intenção da CUT é promovê-las simultaneamente, para aumentar o poder de pressão. "As perspectivas de negociações com o Estado estão difíceis,pois a mesa ainda nem foi montada. E as negociações com os sindicatos privados também estão duras", afirmou. Spis acredita, entretanto, que as greves podem ser evitadas: "A campanha unificada tem trazido bons resultados desde o segundo semestre de 2000". Segundo o dirigente sindical as perdas médias das categorias, de 1994 até hoje, chegam a 21 9%. A pauta unificada foi entregue quarta-feira (17) ao governo estadual. As categorias da saúde, de professores, servidores municipais, do sistema prisional e metroviários, por exemplo, querem discutir salários, manutenção dos direitos adquiridos, contrato coletivo de trabalho, plano de carreira e redução da jornada, entre outros itens. Cerca de 2 mil professores, segundo Spis, participaram, na Praça da República, em frente à Secretaria da Educação, da assembléia convocada para votar a pauta da categoria. A PM estimou em 400 o total de participantes. Trabalhadores de outras categorias se juntaram aos professores para o ato de lançamento da campanha unificada.