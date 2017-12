CUT levará a Lula pauta que inclui redução de juro O presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT), João Felício, informou hoje que a pauta de reivindicações que a central sindical concluirá até a próxima sexta-feira, no seu 8º Congresso Nacional (que está sendo realizado em São Paulo) e será apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, terá, entre outros pontos, um pedido para a redução das taxas de juros. "Temos certeza absoluta de que, com juros de 26,5% ao ano (referência Selic, a taxa básica de juros da economia), é impossível crescimento econômico e a retomada do emprego", afirmou ele. Felício disse que a pauta irá sugerir ainda que a CUT participe do processo de reformas, com propostas de alterações, principalmente nas reformas tributária e previdenciária. Ele não detalhou quais seriam as modificações. Outra reivindicação da central sindical será a aceleração das reformas trabalhista e sindical, que ele vê como alternativa para inclusão dos trabalhadores informais no mercado formal.