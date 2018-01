CUT pede a Lula medidas urgentes contra o desemprego O presidente da CUT, Luiz Marinho, disse hoje que solicitará uma audiência ao presidente Lula para pedir medidas urgentes para reverter o desemprego recorde. Ele sugere "a realização de obras públicas de infra-estrutura por meio de mutirões e frentes de trabalho em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba e Porto Alegre". Para o sindicalista, o crescimento da economia só será retomado para valer a partir do segundo semestre de 2004 e é preciso ?incentivar o emprego no curtíssimo prazo". Marinho destacou a importância de serem bem-sucedidas as campanhas salariais das categorias com data-base no segundo semestre do ano. "Há uma queda brutal na renda familiar e isso impacta no menor consumo e na queda de produção", afirmou. "É urgente a necessidade de aumentarmos a capacidade de compra dos trabalhadores para expandir o consumo e a produção das indústrias".