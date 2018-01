CUT prepara mobilização contra a Alca em todo o País A CUT está preparando uma série de eventos contra a formação da Alca, em diferentes Estados na próxima sexta-feira, intitulados como Dia Nacional de Luta. Cada Estado contará com uma programação própria, segundo a central sindical. Em São Paulo, uma manifestação deverá ser realizada em frente ao Banco Central. Em Brasília, está agendado um protesto em frente à embaixada dos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, os manifestantes prometem realizar um apitaço em frente ao consulado norte-americano. Em Porto Alegre e em cidades do Paraná também deverão haver eventos similares.