CUT propõe a Lula criar 1 milhão de empregos em 6 meses O presidente da CUT, Luiz Marinho, apresentou hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma proposta de criação de um milhão de empregos nos próximos seis meses, nas áreas de limpeza, saneamento e habitação. Marinho não detalhou o plano, mas disse que a fonte de recursos poderia vir dos fundos de trabalhadores, como FGTS e FAT. "Mesmo com a retomada do crescimento, o emprego vai demorar aparecer no setor de indústria. Por isso pedimos uma medida emergencial para resolver o problema", disse. "O governo vai estudar o assunto para ter uma resposta até o final deste mês ou na primeira semana de novembro." O Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho registra que o mercado formal criou, nos oito primeiros meses deste ano, de 677 mil vagas.