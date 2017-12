CUT protesta contra não correção da tabela do IR A CUT paulista realizou na tarde desta terça-feira uma manifestação, no centro de São Paulo, para exigir a correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 54%. De acordo com o presidente da central em São Paulo, Edílson de Paula Oliveira, o índice pedido resulta da inflação acumulada nos últimos cinco anos, mas a central admite que um reajuste linear da tabela (faixas de isenção, contribuição e dedução) de 17% "seria suficiente". Para ele, "é errada a idéia do ministro da Fazenda, Antônio Palocci, de que não é possível corrigir a tabela porque haverá queda de arrecadação. Com a correção, teremos injeção de recursos na economia e o governo arrecadará mais". Oliveira disse que a campanha da CUT-SP tem o objetivo de informar a população, além de mobilizar os sindicatos para pressionar parlamentares em Brasília para a correção da tabela. "Perdemos a batalha no Senado, mas vamos intensificar o debate na Câmara. O governo federal terá também que pelo menos apontar um prazo, um rumo para a correção", disse.