CUT quer reajuste da tabela do IR e do salário mínimo dia 15 O presidente da Central Única de Trabalhadores (CUT), Luiz Marinho, disse hoje, ao chegar ao Ministério da Fazenda, que espera que o governo "bata o martelo" e anuncie, no próximo dia 15, um reajuste da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e um novo valor para o salário mínimo (a vigorar em 2005). No dia 15, deverão estar em Brasília trabalhadores de um movimento organizado pelas centrais sindicais. Eles esperam ser recebidos pelo presidente Lula, ao qual pretendem reivindicar a correção da tabela do IRPF e o reajuste do salário do mínimo para R$ 320,00. No Ministério da Fazenda, Marinho está negociando com o ministro Antonio Palocci a correção da tabela do IR. Segundo Marinho, a correção da tabela em 17%, correspondentes à inflação dos dois anos do governo Lula, é o mínimo aceitável. "Não tem proposta abaixo disso", avisou. Acrescentou que "a bola está com o Ministério da Fazenda, que tem que apresentar a sua proposta, o que não foi feito até agora".