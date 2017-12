CUT se reúne com base aliada para fazer reivindicações O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Luiz Marinho, se reuniu no fim da manhã desta terça-feira com os líderes da base aliada na Câmara para alertar o governo da necessidade de dar aumentos reais para o salário mínimo e corrigir a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. No encontro, Marinho argumentou que nas eleições de 2006 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisará dos votos dos trabalhadores para se reeleger. A CUT defende um mínimo de R$ 320 a partir de maio de 2005, mas quer uma política permanente de recuperação do valor do salário mínimo. "Eles querem reeleger Lula e têm de saber que se não fizerem essas coisas vão perder voto", disse Marinho, ao observar que o governo não pode atender apenas às reivindicações da elite. "Não adianta falar só em superávit e esquecer que lá embaixo tem uma população carente cobrando ações", completou. A proposta da CUT é chegar a um valor do salário mínimo de R$ 1.500, pelos cálculos do Dieese, em 20 anos. Para isso, segundo Marinho, será necessário uma política de recuperação que dê ao mínimo mais do que a variação do Produto Interno Bruto (PIB). "É necessário um adicional além da variação do PIB. Vincular simplesmente é manter a condição de desigualdade no país", ponderou Marinho. A CUT reivindica ainda a correção da tabela do IR em 63%, mas aceita discutir o índice. Segundo o líder do PSB na Câmara, Renato Casagrande (ES), um dos participantes da reunião com Marinho, a CUT quer, pelo menos, a correção da tabela do Imposto de Renda em 17%, referentes às perdas desde o início do governo Lula. Ainda de acordo com Casagrande, os aliados pretendem marcar uma reunião ainda nesta semana com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, para discutir as reivindicações da central sindical.