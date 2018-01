CUT vai pedir a Palocci reajuste da tabela do IR O presidente da CUT, João Felício, vai aproveitar a viagem a Brasília, para o lançamento do Programa Fome Zero, para pedir ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci, o reajuste da tabela do Imposto de Renda. Ele reconhece que com o reajuste pode haver uma queda de arrecadação, mas sugere que sejam criadas outras alíquotas, acima dos 27,5% para compensar as perdas. João Felício sugere uma alíquota de 35% para quem ganha acima de R$ 8 mil a R$ 10 mil. Ele acha que o ideal seria que existissem alíquotas de 5% a 40%, porque considera injusto que quem ganha hoje R$ 5 mil pague imposto de 27,5%, da mesma forma que aquele que ganha acima disso. João Felício defendeu também que a cobrança de imposto deveria ser proporcional à quantidade de empregos que a empresa oferece e o lucro que ela tem. "Nesse caso, lucro alto com pouco emprego pagaria mais imposto", observou. O presidente da CUT acredita que, com essa idéia, as empresas de pequeno e médio porte, que empregam muito, deveriam ter um imposto menor do que os grandes bancos, que empregam pouco.