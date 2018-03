CUT vê excesso de cautela do BC A CUT criticou fortemente a decisão do Copom de manter a taxa básica dos juros em "estratosféricos" 26,5%. Para a central, historicamente ligada ao PT, "o povo brasileiro não suporta mais ser penalizado por um injustificado excesso de cautela". A CUT divulgou nota dizendo que o Copom, mais uma vez, frustrou as expectativas e que "com juros altos não há crescimento econômico". A central sindical diz que a manutenção da Selic, "além de incompreensível para o momento que o País atravessa, impede o desenvolvimento econômico, impondo ainda mais sacrifícios à tão sofrida população brasileira". A nota da CUT afirma ainda que o "país precisa crescer economicamente para gerar empregos, melhorar o poder aquisitivo da população e combater a exclusão social".