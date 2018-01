Cutrale contrata W/Brasil e faz 1ª campanha em 40 anos Pela primeira vez em seus 40 anos de história, a Sucocítrico Cutrale fará uma grande campanha publicitária. A escolhida para promover a maior empresa processadora de suco de laranja do mundo foi a W/Brasil. A agência foi escolhida pelo presidente da companhia, José Luiz Cutrale, e assume a conta até o final deste ano. O acordo foi fechado esta semana entre Cutrale e Washington Olivetto, presidente e diretor de criação da W/Brasil. O custo total da campanha, segundo Olivetto, deve ser definido até março, quando sua equipe encerrar a primeira fase de criação das futuras peças publicitárias. "Estou muito feliz e espero fazer um grande trabalho, porque a postura da empresa foi muito pouco burocrática", disse o publicitário. Olivetto revelou que serão preparadas peças publicitárias para revistas e jornais "para um público formador de opinião, além de outras coisas, inclusive no exterior". O presidente da W/Brasil contou que a agência deve preparar uma campanha para a televisão e ainda sugerir uma mudança gráfica na marca da Cutrale, uma laranja cortada ao meio com uma gota "pingando" sobre o nome da empresa. "Podemos atualizar a marca, mas não faremos nada muito radical", explicou Olivetto. O publicitário contou que se surpreendeu quando, no final do ano passado, o próprio Cutrale ligou para seu escritório em São Paulo pedindo que o recebesse. "Ele esteve lá, se mostrou uma pessoa muito simples e me disse que tinha ficado impressionado com a campanha que fizemos para a Aracruz", disse. "Em janeiro eu fui à sede da empresa em Araraquara e, na segunda-feira (29), ele esteve com os filhos na empresa, em São Paulo", completou Olivetto. É cada vez mais comum produtores de commodities utilizarem a publicidade para se aproximarem do público, diz Olivetto. Como exemplo, além da Aracruz, do setor de celulose, ele cita a mineradora Vale do Rio Doce. "Mesmo sem operar no varejo, essas empresas, como a Cutrale, têm a necessidade de se comunicar melhor. E o produto suco de laranja é extremamente humano, pois está presente em todas as fases da vida", disse o executivo. Além da campanha publicitária externa, a Cutrale pretende investir na imagem entre seus empregados e fornecedores, bem como preparar um evento comemorativo dos 40 anos. "Será um evento pouco badalado e basicamente voltado aos funcionários", revela Olivetto. A Cutrale informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não irá se pronunciar sobre o assunto.