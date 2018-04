CVM abre investigação contra Bawman A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou ontem que instaurou um procedimento investigativo para apurar indícios de colocação irregular de Cédulas de Produto Rural Financeira (CPR-F) de emissão da Bawman Agropecuária e Comercial S.A. A autarquia também pretende averiguar os documentos contábeis da companhia, dado que recebeu 25 reclamações de investidores sobre a inadimplência da empresa no resgate de contratos colocados junto ao público. As Cédulas de Produto Rural Financeira têm características muito semelhantes às do Contrato de Investimento Coletivo (CICs), papéis que já eram vendidos pela Bawman. Com uma CPR-F, a empresa pode captar recursos junto a fornecedores, por exemplo. Assim, em troca de mercadoria, ela oferece um contrato com determinado valor e com rendimento baseado no próprio negócio. No caso da Bawman, o ganho das Cédulas foi dado em quilos de suínos. A engorda mínima oferecida foi de 35% e o prazo de investimento ficou em 12 meses. Para se ter uma idéia, nos CICs da empresa, a engorda mínima é de 48%, mas, descontada a taxa de administração, cai para 33%. O prazo deste contrato também é de 12 meses. O superintendente de registros da CVM, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, destaca que o procedimento incorreto nesta emissão de CPR-Fs da Bawman foi a propaganda realizada pela empresa para captar recursos junto a investidores, ou seja, usando recursos da poupança pública. "Houve um esforço de vendas para atingir o público. Neste caso, caracteriza-se uma colocação de valores mobiliários, o que exigiria que a empresa fizesse o registro destes papéis na CVM." O diretor financeiro da Bawman, Mauro Rezende, afirma que a emissão destas Cédulas foi a maneira encontrada pela empresa para substituir a falta de CICs. Segundo ele, a empresa não conhecia esta restrição para a colocação dos papéis e julgava estar agindo dentro das regras. "Infelizmente, o entendimento da CVM foi diferente", diz Rezende. Neste processo investigativo, o colegiado da CVM já determinou a suspensão da venda das Cédulas. No total, foram ofertados R$ 12 milhões em Cédulas de Produto Rural Financeiro durante o último trimestre de 2001. O superintendente da CVM destaca que, apesar de não haver registro dos papéis na autarquia, as Cédulas não deixam de ser um contrato que estabelece uma obrigação entre o investidor e a empresa. Emissão irregular de reservas de investimento O superintendente da CVM informa que, no ano passado, a empresa passou por outro processo investigativo, em função da emissão irregular de reservas de investimento. Este caso teve início no dia 27 de dezembro de 2000, quando a Bawman solicitou à CVM a autorização para realizar a terceira emissão de CICs, no total de 15 milhões de quilos de suínos. Pelas cotações daquela época, estes contratos contabilizavam um valor em torno de R$ 19 milhões. Enquanto aguardava pela decisão da autarquia, a empresa emitiu um total de R$ 3,8 milhões em reservas de investimento. O diretor financeiro da Bawman afirma que esta decisão foi tomada para atender investidores que queriam fazer novas aplicações ou renovar contratos que estavam vencendo. "A demanda era grande e, por outro lado, a CVM não tinha uma decisão sobre a autorização da terceira emissão", justifica Rezende. Em maio de 2001, decorrido o prazo para a análise, a CVM não aprovou a emissão dos CICs, pois a empresa não estava adaptada às regras da Instrução 350, que exige uma garantia de 50% dos contratos em imóveis ou animais. Rezende afirma que a empresa possui 65% dos ativos alocados em suínos e os restantes 35% em imóveis. "Não foi possível usar estes animais como garantia, pois não há uma maneira legal para este procedimento. O único recurso seria o penhor, mas, para isso, é preciso registrar o nome do favorecido ou investidor. Como os CICs ainda não foram vendidos, o penhor não seria possível", afirma o diretor financeiro da Bawman. Ele explica que, sem estes CICs, a empresa decidiu emitir as Cédulas para atender a demanda de investidores que solicitavam a renovação dos contratos. Este procedimento foi considerado irregular pela CVM em junho de 2001. A empresa foi multada em R$ 383 mil - valor que corresponde a 10% do total de reservas de investimento realizadas pela empresa entre dezembro de 2000 e abril de 2001. Rezende afirma que a maior parte destas reservas foi convertida para Cédulas de Produto Rural Financeiro. "Também atendemos alguns investidores que solicitaram o resgate das reservas", declara Rezende. Em relação à multa, ele afirma que a empresa irá recorrer da decisão no Conselho Monetário Nacional (CMN). Inadimplência Para os investidores, a sucessão de eventos negativos para a Bawman resultou em inadimplência da empresa na hora do resgate dos contratos. Hoje, a empresa está inadimplente com 120 investidores e o total de resgates gira em torno de R$ 1 milhão. "Estamos negociando estes contratos e solicitamos aos investidores uma dilatação do prazo para pagamento. A nossa proposta é pagar estes resgates dentro de 180 dias. O valor seria acrescido de juros mensais de 1% sobre o valor do resgate", informa Rezende. Em dezembro do ano passado, o valor dos resgates atrasados de CICs era de R$ 2,6 milhões. Segundo o diretor financeiro da empresa, parte deste valor foi trocado pelas Cédulas (quando elas ainda eram negociadas normalmente) e outra parte foi paga. "Agora estamos negociando R$ 1 milhão e pretendemos negociar os próximos vencimentos até que a empresa consiga reequilibrar suas finanças", afirma. O investidor que possui CICs emitidos pela Bawman a vencer ou vencidos que ainda não tenham sido negociados deve entrar em contato com empresa pelo telefone 0XX11-3285-1211.