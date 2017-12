CVM abre processo para investigar possível compra de dólar pela JBS

RIO - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu processo para investigar o frigorífico JBS, pivô das delações envolvendo o presidente Michel Temer, que vieram à tona na noite da última quarta-feira, 17. Ontem, após a divulgação das delações, foram publicadas notícias na imprensa de que o frigorífico teria se beneficiado por saber previamente que o escândalo estouraria e que teria reflexos nas ações da empresa e no câmbio.

No site da CVM, consta apenas a informação de abertura de dois processos nos últimos dois dias - um na quarta-feira, 17, e outro ontem, 18. A autarquia não informa o motivo da abertura dos processos. Por meio da sua assessoria de imprensa, comunicou apenas que divulgará detalhes das investigações em breve, em nota oficial. Ao todo, a CVM abriu seis processos em nome da JBS neste ano, dois deles nesta semana.

A Coluna do Broad informa que o ganho da JBS com a compra de dólares na última quarta-feira, 17, no mercado é mais que suficiente para a companhia quitar a multa fechada no âmbito do acordo de leniência. Se a cifra foi de US$ 750 milhões e há quem diga que chegou a US$ 1 bilhão somente ontem, o resultado foi de US$ 170 milhões, considerando a alta da moeda americana nesta quinta-feira, 18.

A ação da JBS declina pelo sétimo pregão consecutivo e já acumula queda em torno de 25% neste ano. Por volta das 11h50, o recuo era de 0,35%, a R$ 8,55. O papel estava entre as maiores variações negativa do Ibovespa, que subia 2,42%, aos 63.090 pontos.