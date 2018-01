CVM alerta contra Fazendas Reunidas Boi Gordo A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) alertou hoje que a Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A. não está autorizada a colocar publicamente Contratos de Investimento Coletivos (CIC). A CVM concedeu registro para que a empresa realizasse três emissões, as quais já foram totalmente colocadas junto ao público. Portanto, quaisquer colocações além dessas não terão o competente registro junto à CVM e serão irregulares. O investidor deve verificar, portanto, se o seu contrato faz parte das emissões autorizadas pela CVM. Veja abaixo a íntegra do alerta da CVM e, no link, mais informações sobre o investimento e os risco desse mercado: I - alertar os participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral sobre o fato de que os Contratos de Investimento Coletivo - CIC de emissão das Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A. - CNPJ 02.490.462/0001-60, cuja colocação foi registrada nesta autarquia ( 1ª, 2ª e 3ª emissões), já foram integralmente colocados junto ao público; II - determinar à referida sociedade que se abstenha de colocar publicamente Contratos de Investimento Coletivos - CIC sem o competente registro nesta CVM, alertando que a não observância da presente determinação sujeitá-la-á à imposição de multa cominatória máxima diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de responsabilidade pelas infração já cometidas, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11 da Lei 6.385/76; e III - que esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.