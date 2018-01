CVM alerta sobre agentes não credenciados A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou ontem uma nota de alerta ao mercado sobre a não autorização para a negociação de valores mobiliários por parte de quatro pessoas físicas e uma jurídica. "Os Srs. Francisco Antonio Pellegrino, José Martins da Silva, Ewerton Zucki da Silva e Sra. Ivana Gomes Schneider não estão autorizados, por essa autarquia, a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários", diz a nota. A CVM também alertou para o nome da pessoa jurídica Negreiro Ações S/C LTDA. Segundo informação da Comissão, todos estavam praticando negócios no mercado sem credenciamento. A CVM não soube precisar o tamanho do possível prejuízo que os investidores - que denunciaram os nomes à Comissão - tenham tido com as operações envolvendo esses agentes irregulares.