CVM: alteração em fundos imobiliários A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) vai alterar a Instrução no. 205, que regulamenta o investimento em fundos imobiliários no Brasil. A minuta da nova instrução será encaminhada ao colegiado da autarquia no início de fevereiro e depois colocada em audiência pública. O gerente de registro da CVM, Felipe Mota, adiantou à Agência Estado que os fundos vão poder aplicar em valores mobiliários de companhias abertas com empreendimentos nesse setor. "A intenção é deixar os fundos aplicarem em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), debêntures, notas promissórias ou até em cotas de outros fundos imobiliários", revelou. Segundo ele, essa alteração vai estimular ainda mais esse mercado e aumentar o lançamento desses fundos no País. Mota informou que a minuta vai tomar como base uma proposta encaminhada à CVM por um grupo de investidores do mercado na última quinta-feira. Ainda esta semana, o grupo analisa as modificações feitas pela área técnica da autarquia e envia a versão final do texto, que será novamente avaliado por técnicos da CVM e levada ao colegiado. Outra mudança proposta será a liberdade do fundo de realizar uma emissão privada junto aos seus cotistas para cobrir um problema de deficiência de caixa ou necessidade de capital de giro. Hoje, as regras obrigam que o fundo faça uma emissão pública para resolver esses problemas. A emissão privada, porém, não pode ultrapassar 10% do capital do fundo imobiliário.