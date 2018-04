CVM analisa negócios com os papéis da Oi A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está analisando a movimentação atípica com os papéis da Oi (Telemar) nos últimos dias. A intenção é verificar se houve uso de informação privilegiada antes da divulgação da oferta voluntária de ações da companhia. O superintendente de Relações com Mercado e Intermediários da autarquia, Waldir de Jesus Nobre, informou que os papéis caíram nos filtros de acompanhamento de mercado da autarquia. Entretanto, Nobre destaca que existem várias outras notícias que podem ter influenciado a compra e venda das ações da companhia nos últimos dias e que poderiam explicar a oscilação mais forte de preço e quantidade esta semana. Ele lembrou que nos últimos dias foram veiculadas informações sobre uma possível fusão da empresa com a Brasil Telecom e também estudos do governo para mudar as regras que impedem a fusão das duas empresas. "É normal a CVM analisar os negócios quando as ações caem no filtro. Essa será uma investigação complicada. O investidor terá várias explicações para esclarecer porque comprou. E todas plausíveis", afirmou. Regulação Segundo o sócio da KPMG Manoel Fernandes, para que uma eventual fusão entre o Grupo Oi e a Brasil Telecom, conforme vem sendo noticiado na imprensa, saia, em princípio seria necessário uma mudança na regulação ou no formato acionário dos dois grupos. Isso porque um mesmo grupo controlador não pode atuar em duas áreas de concessão. Além disso, ele comenta que a análise de um caso deste tipo levaria em conta o peso das duas companhias no mercado por parte das autoridades governamentais. Fernandes argumenta que a pulverização pretendida pela Telemar no ano passado, mas que não foi aprovada na época pelos minoritários, ajudaria no processo. "Ou muda a regulação do setor ou na parte societária as empresas encontram alguma alternativa", afirma. Segundo outra fonte do setor, uma pulverização nos dois grupos, anterior a uma eventual fusão, seria o formato possível para a união dos grupos.