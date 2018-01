CVM analisará efeito de lei dos EUA em empresas brasileiras A Associação Brasileira das Companhias de Capital Aberto (Abrasca) pretende entregar, até o fim da próxima semana, um documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre o impacto que as novas regras corporativas americanas, a chamada lei Sarbanes-Oxley, terá nas companhias brasileiras. Hoje, existem 50 companhias nacionais com papéis negociados nos Estados Unidos, e 33 delas estarão sujeitas à nova legislação. O presidente da Abrasca, Alfried Plöger, adiantou que o estudo irá destacar áreas de conflito da Lei Sabarnes-Oxley e a legislação brasileira. Os dois pontos básicos são a criação de um comitê de auditoria e a certificação dos balanços. O executivo também questiona a necessidade de um código de ética para as empresas, visto que, segundo ele, as atuais regras brasileiras já são muito rígidas nesse ponto. O material elaborado pela Abrasca servirá de base para o documento que a CVM irá encaminhar à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão fiscalizador do mercado de capitais nos Estados Unidos. Plöger explica que a associação sugere que a SEC libere as empresas brasileiras da obrigação de constituir o comitê de auditoria, o que, segundo ele, iria encarecer muito o custo de capital no Brasil. Em troca dessa liberação, as companhias nacionais se comprometeriam a ter um conselho fiscal permanente. A certificação é outro ponto que preocupa a Abrasca. Pelas novas regras, o balanço de 2002 já teria de trazer um atestado de veracidade das informações assinado pelo presidente e o diretor-financeiro. Plöger sugere que esse atestado só comece a valer em 2004, quando os executivos devem informar quais os mecanismos de controle que a empresa possui, para evitar erros em seus dados.