CVM anuncia mudanças nas regras de fundos A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) definiu que, a partir de amanhã, os títulos pós-fixados com vencimento em até um ano poderão ser contabilizados de acordo com o valor de fechamento do mercado hoje, modificando a regra de marcação a mercado que mantinha o valor dos títulos atualizado no dia-a-dia. "O preço, a partir de hoje, será o mesmo até a data do vencimento (dos papéis)", afirmou o presidente da autarquia, Luiz Leonardo Cantidiano. Com isso, a marcação a mercado, lançada em maio, durou exatos 75 dias. A medida é tida como uma das mais importantes para tentar estancar a sangria no patrimônio líquido dos fundos, que já representou mais de R$ 53,5 bilhões desde o início do ano. Os novos títulos de curto prazo serão computados pelo valor de compra. Até hoje, essas carteiras também eram contabilizadas pelo valor de mercado, medida tomada há três meses e que provocou perdas imediatas para os investidores. A reação foi uma fuga generalizada deste tipo de investimento. Cantidiano afirmou, porém, que a autarquia não estuda nenhuma medida para compensar as perdas já registradas até agora com a mudança das regras de contabilização. Ele disse esperar que a mudança contenha os saques e torne este tipo de aplicação mais atraente. "Chegamos à conclusão, depois de três meses, de que precisávamos de um aperfeiçoamento para benefício do mercado", afirmou. Ele acredita que as medidas darão mais estabilidade ao mercado e poderão não somente interromper a onda de saques nos fundos, como também estimular o retorno dos investidores para a aplicação. Mas, para usufruir das novas regras, os fundos terão de provar que têm capacidade financeira para garantir o resgate dos seus investidores. A CVM definiu três pontos básicos para determinar que um fundo tenha essa capacidade. Segundo explicou Cantidiano, o gestor deverá apresentar uma projeção de fluxo de caixa que revele a necessidade de liquidez em função das obrigações contratadas (como despesas com publicações e auditoria), o perfil do investidor (curto ou longo prazo) e o histórico de movimentação das aplicações e resgates. De acordo com as novas regras, cabe ao gestor determinar a sua capacidade, sendo que a CVM vai monitorar os fundos por amostragem. "A CVM e o Banco Central vão continuar monitorando os fundos para checar se estão cumprindo as regras ou têm capacidade financeira", disse Cantidiano. As novas regras poderão mudar o perfil do endividamento público, já que espera-se uma troca de títulos de longo por curto prazo, segundo admitiu Cantidiano. Segundo ele, no caso de vencimentos em prazos diferentes, poderá haver troca de títulos de longo por curto prazo (até 365 dias) ou a marcação a mercado dos títulos de longo prazo e pela curva (títulos em carteira com valor de ontem no mercado e novos pelo valor pelo qual foram comprados) no caso dos de curto prazo.