CVM apoia nova Lei das S.A. O Congresso analisa o projeto da nova Lei das S.A. Se aprovado, vai melhorar as condições do acionista minoritário, garantindo vantagens econômicas para o detentor de ações preferenciais - que não têm direito a voto. Além disso, vai assegurar representatividade nos conselhos de administração e fiscal da empresa. A avaliação é do presidente em exercício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Wladimir Castelo Branco Castro. O projeto da nova Lei das S.A. é uma proposta do deputado Emerson Kapaz (PPS-SP). O projeto de Kapaz não acaba com as ações preferenciais, que muitos analistas consideram uma distorção da legislação brasileira. O que a proposta pretende é que o acionista tenha direito a um dividendo prioritário de 3% sobre o valor patrimonial da ação - no mínimo, 25% do lucro líquido da empresa. Castro explica que, caso a empresa não adote essa fórmula para calcular os dividendos, ficará garantido ao detentor de ações preferenciais o direito de vender seus papéis nas mesmas condições das ações ordinárias quando ocorrer mudança de controle na empresa. No caso de empresas que promovam aberturas de capital, o projeto prevê que o porcentual mínimo de ações ordinárias será de 50%. Hoje, esse porcentual é de 33%. Ele frisa que a maior proteção aos minoritários tende a aumentar a liquidez no mercado, ou seja, as ações serão negociadas mais facilmente e deverá ocorrer um incremento no volume de negócios. Os investidores estrangeiros, por exemplo, estão acompanhando com atenção a tramitação da nova Lei das S.A. no Congresso. O desrespeito aos direitos dos minoritários é um dos motivos que afugentam o investidor estrangeiro do pregão brasileiro, além do alto custo das transações.