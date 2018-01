CVM aprova 8 fundos de privatização-FGTS A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou há pouco a lista dos oito Fundos Mútuos de Privatização-FGTS Carteira Livre já aprovados para receber recursos oriundos dos fundos FGTS Petrobras. A partir de 20 de agosto, os trabalhadores que aplicaram parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em ações da estatal petrolífera, na oferta pública promovida pelo governo em meados de 2000, poderão escolher outras opções de investimento. Além de permanecer com o atual investimento, eles poderão voltar para o FGTS ou migrar para um desses fundos que estão sendo criados. De acordo com a autarquia, há outras 19 solicitações de constituição de FMP-FGTS Carteira Livre em análise, sendo que dez delas encontram-se em fase final de aprovação, dependendo apenas do atendimento a pedidos da área técnica da CVM. Nova lista com os produtos aprovados será divulgada na próxima semana. A política de investimento desses produtos tem de seguir regras estabelecidas pela CVM. Eles precisam ter, no mínimo, 51% do capital aplicado em ações - de qualquer empresa e setor -, podendo o restante ser investido em renda fixa.