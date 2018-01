CVM aprova BDRs da Telefónica O diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Durval Soledade, informou que o órgão aprovou a operação de lançamento de R$ 24,7 bilhões em Brazilian Depositary Receipts (BDRs). Trata-se dos recibos sobre ações da Telefônica que poderão ser negociado nas bolsas brasileiras. O registro da operação será feito amanhã. No início do ano, a Telefônica anunciou uma oferta de compra das ações de suas subsidiárias - Telesp e Tele Sudeste Celular. Para quem preferir manter suas ações, a empresa dará o porcentual correspondente ao papel em BDRs da empresa espanhola. A oferta pública de ações será a maior já realizada no Brasil e tomou quatro meses de análise na comissão. As demonstrações contábeis da Telefônica foram enviadas à CVM no modelo espanhol e tiveram de ser adequadas às regras nacionais. Esse foi um dos fatores que atrasou a análise da operação. A publicação do edital de oferta pública deverá ocorrer logo após a aprovação da operação pela autarquia. A partir dessa data, os acionistas da Telesp e da Tele Sudeste celular terão à disposição um serviço gratuito de ligações 0800 para obter informações e esclarecer dúvidas. A Telefônica informou ainda que pretende organizar um grupo de bancos para localizar os pequenos acionistas, que compraram planos de expansão e levaram as ações sem querer.