CVM aprova fundos de privatização Os seis primeiros Fundos Mútuos de Privatização (FMPs) para compra de ações da Petrobras com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foram divulgados ontem pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O leilão das ações excedentes ao controle do governo na estatal está marcado para o dia 10 de agosto. Veja a tabela dos fundos aprovados e as características: Instituição Fundo Taxa de administração Banco Safra S.A Safra Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Petrobras 2% ao ano Banco Bradesco S.A Fundo Força - Bradesco FMP - FGTS Petrobras 3% ao ano Banco Sudameris de Investimento S.A. Sudameris Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Petrobras 3% ao ano Prosper S.A . CVC Prosper FMP - FGTS - PETROBRAS 4% ao ano BMG Asset Management DTVM Ltda BMG FMP - FGTS Petrobras 2,5% ao ano Hedging-Griffo CV S.A. Hedging-Griffo FMP-FGTS Petrobras 4% ao ano Confira no link matéria sobre as regras para fundos de privatização com ações da Petrobras e informações sobre os clubes de investimento.