CVM aprova mais fundos de privatização Nesta segunda-feira o governo pretende colocar à disposição, simultaneamente aqui e no exterior, a oferta de 28,48% das ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Petrobras. O valor estimado da operação está entre R$ 8 bilhões a R$ 9 bilhões. O lançamento dessa oferta global depende da aprovação da Security Exchange Comission (SEC - comissão de valores mobiliários norte-americana). No mercado interno, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou, nessa semana, os fundos de investimento mútuos de privatização com ações excedentes da Petrobras (veja tabela abaixo). A aprovação desses fundos e dos prospectos referentes à oferta e ao lançamento dos produtos já permitiria o lançamento das ações no Brasil. Mas o governo pretende realizar a operação simultaneamente, aqui e no mercado externo. A CVM também divulgou ontem o lançamento de uma cartilha explicando o funcionamento do fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, do Clube de Investimento-FGTS e do fundo mútuo de privatização FGTS-carteira livre (veja link abaixo). Nº NOME DO FUNDO ADMINISTRADOR TAXA ADM. SITUAÇÃO NA CVM 1 Safra Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Petrobras Banco Safra S.A. 2% a.a. AUTORIZADO EM 04/07/2000 2 Fundo Força - Bradesco FMP-FGTS PETROBRAS BANCO BRADESCO S.A. 3% a.a. AUTORIZADO EM 04/07/2000 3 Sudameris Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - PETROBRAS Banco Sudameris de Investimento S.A . 3% a.a. AUTORIZADO EM 04/07/2000 4 Prosper FMP-FGTS - PETROBRAS PROSPER S.A . CVC 4% a.a. AUTORIZADO EM 04/07/2000 5 BMG FMP-FGTS PETROBRAS BMG Asset Management DTVM Ltda. 2,5% a.a. ADAPTADO EM 04/07/2000 6 HEDGING-GRIFFO FMP-FGTS PETROBRAS HEDGING-GRIFFO CV SA. 4%a.a. AUTORIZADO EM 05/07/2000 7 HSBC FMP-FGTS PETROBRAS HSBC DTVM (Brasil) Ltda. 2% a.a. AUTORIZADO EM 05/07/2000 8 Bradesco FMP-FGTS PETROBRAS BANCO BRADESCO S.A. 3% a.a. ADAPTADO EM 04/07/2000 9 ABN AMRO FMP-FGTS PETROBRAS BANCO ABN AMRO REAL S.A . 2,5% aa. AUTORIZADO EM 05/07/2000 10 FINASA FMP-FGTS PETROBRAS BANCO FINASA DE INVESTIMENTO S.A . 3% aa. ADAPTADO EM 05/07/2000 11 FIBRA FMP-FGTS PETROBRAS FIBRA DTVM Ltda. 1,5% aa. AUTORIZADO EM 05/07/2000 12 INTER AMERICAN EXPRESS FMP-FGTS PETROBRAS BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S. A . 2,5% a.a. AUTORIZADO EM 05/07/2000 13 BNL PETROLIO FMP-FGTS PETROBRAS BNL DTVM S.A . 3% a.a. AUTORIZADO EM 05/07/2000 14 BNL STRAORDINARIO FMP-FGTS PETROBRAS BNL DTVM S.A . 2% a.a. AUTORIZADO EM 05/07/2000 15 FMP-FGTS UNIBANCO R PETROBRAS UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A . 3% aa. AUTORIZADO EM 05/07/2000 16 FMP-FGTS UNIBANCO P PETROBRAS UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A . 2% a.a. AUTORIZADO EM 05/07/2000 17 FMP-FGTS UNIBANCO C PETROBRAS UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A . 1% a.a. AUTORIZADO EM 05/07/2000 18 FMP-FGTS UNIBANCO F PETROBRAS UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A . 1% a.a. AUTORIZADO EM 05/07/2000 19 LIBERAL FMP-FGTS PETROBRAS LIBERAL S.A . CCVM 3% aa. AUTORIZADO EM 06/07/2000 20 BCN ALLIANCE FMP-FGTS BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S.A . 3% aa. AUTORIZADO EM 06/07/2000 21 AGILITY FMP-FGTS BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S.A . 3% aa. AUTORIZADO EM 06/07/2000 22 INTER AMERICAN EXPRESS SDS INVESTIMENTOS FMP-FGTS PETROBRAS BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S. A . 2,5% a.a. AUTORIZADO EM 06/07/2000 23 INTER AMERICAN EXPRESS CESPINVEST ELETRICITÁRIOS SP FMP-FGTS PETROBRAS BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S. A . 2,5% a.a. AUTORIZADO EM 06/07/2000 24 INTER AMERICAN EXPRESS ELETRICITÁRIOS MG FMP-FGTS PETROBRAS BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S. A . 2,5% a.a. AUTORIZADO EM 06/07/2000 25 BANCOCIDADE FMP-FGTS BANCOCIDADE CVMC LTDA. 2% aa. AUTORIZADO EM 06/07/2000 26 ALFA I - FMP-FGTS PETROBRAS BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S.A . 0,39% aa. AUTORIZADO EM 06/07/2000 27 ALFA III - FMP-FGTS PETROBRAS BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S.A . 2% aa. AUTORIZADO EM 06/07/2000 28 ALFA IV - FMP-FGTS PETROBRAS BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S.A . 10% aa. AUTORIZADO EM 06/07/2000