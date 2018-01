CVM aprova mais seis FMP-FGTS Carteira Livre A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou mais seis Fundos Mútuos de Privatização - FGTS Carteira Livre. Dessa forma, já são 26 os produtos autorizados a receber os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aplicados em ações da Petrobras. Desde segunda-feira, dia 20, os investidores que usaram o FGTS para comprar ações ordinárias da Petrobras podem movimentar o dinheiro. Eles podem migrar para os novos fundos de ações carteira livre criados, retornar à conta FGTS ou, ainda, permanecer nas atuais carteiras. Dos últimos seis fundos aprovados, dois pertencem ao ABN Amro, dois a Dreyfus Brascan, um ao Unibanco e outro ao Banco Fator. A menor taxa de administração, de 0,5% ao mês, é do fundo Dreyfus Brascan Clic FMP - FGTS. A mais alta, de 2,5%, pertence aos fundos ABN Amro FMP - FGTS e ABN Amro FMP - FGTS CL Misto. Pelas regras da CVM, esses fundos têm de ter o mínimo de 51% do capital em renda variável (ações de qualquer empresa), podendo o restante ser aplicado em renda fixa.