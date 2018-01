CVM aprova oferta pública da Portugal Telecom A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou a oferta pública da Portugal Telecom para a compra da totalidade de ações ordinárias da Telesp Celular Participações em circulação no mercado. As ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto, ou seja, que permitem o controle da empresa. O objetivo da Portugal Telecom, neste caso, é consolidar sua posição acionária na Telesp Celular Participações. De acordo com o edital, o prazo de habilitação para os acionistas que aceitarem vender seus papéis começou ontem e vai até o dia 9 de junho. O valor da oferta da Portugal Telecom é de R$ 30,00 por lote de mil ações da Telesp Celular Participações. Isso equivale a um prêmio de aproximadamente 39%, levando-se em conta o preço das ações ordinárias da companhia no pregão de 13 de março, na Bolsa paulista. Ontem, o lote de mil ações da companhia fechou em R$ 29,39. A Telesp Celular Participações possui 68.014.817.611 ações ordinárias em circulação no mercado. Isso representa 16,32% do capital total e a 46,72% desse tipo de papel. O leilão de compra de ações já tem data marcada. Será no dia 13 de junho, às 13 horas, na Bolsa paulista. As corretoras encarregadas das vendas deverão entregar suas ofertas diretamente ao diretor do pregão, até as 13 horas do dia 9 de junho. Não será permitido o cancelamento ou a alteração de qualquer oferta de venda após esse prazo.