CVM aprova quatro FMP-FGTS Carteira Livre A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou, na sexta-feira, mais quatro Fundos Mútuos de Privatização FGTS de Carteira Livre. Dessa forma, sobe para 20 os produtos autorizados a receber os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aplicados em Petrobras, na oferta pública feita pelo governo no ano passado. Desses últimos quatro fundos aprovados, um pertence à BB DTVM, dois ao Banco Cidade e outro ao Santander. Os três primeiros têm taxa de administração de 1,40% ao ano e, o último, de 4% ao ano. Pelas regras da CVM, esses fundos têm de ter o mínimo de 51% do capital em renda variável, sendo que o restante pode ser aplicado em renda fixa. Os trabalhadores que aplicaram recursos do FGTS em ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Petrobras podem movimentar o dinheiro a partir de hoje. Eles podem migrar para os novos fundos de ações carteira livre criados, retornar à conta FGTS ou, ainda, permanecer nas atuais carteiras.